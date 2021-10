Bonus terme da 200 euro, come averlo: domanda dall'8 novembre

Italia

Un nuopvo bonus terme fino a 200 euro a persona si potrà richiedere dall'8 novembre 2021. Ma come averlo e come fare la domanda? Ecco tutti i dettagli per avere il bonus terme 2021. Sarà online a partire dalle ore 12 del 28 ottobre la piattaforma Invitalia per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme, mentre i cittadini potranno richiedere il contributo prenotando i servizi termali a partire dall'8 novembre 2021. Lo rende noto il Mise, ricordando che il bonus, destinato a tutti senza limiti di Isee, consiste in uno sconto del 100% sul prezzo dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro. Potrà essere richiesto rivolgendosi direttamente agli stabilimenti accreditati sulla piattaforma. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare, per l'acquisto di servizi termali. Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro. Si tratta, spiega il ministero dello Sviluppo, di un intervento che mira anche a sostenere un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid.Dopo l'avvio della piattaforma, sarà possibile consultare l'elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del Ministero e di Invitalia.

