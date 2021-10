Economia

Scicli: ecco dove si possono ritirare i mastelli per differenziata Scicli: ecco dove si possono ritirare i mastelli per differenziata

Scicli - La distribuzione dei mastelli della raccolta differenziata per i residenti a Scicli è stata trasferita dal parcheggio di via Badiula al punto Eco di via Arcieri di fronte alla stazione ferroviaria. E’ possibile ritirare i mastelli dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Scicli - La distribuzione dei mastelli della raccolta differenziata per i residenti a Scicli è stata trasferita dal parcheggio di via Badiula al punto Eco di via Arcieri di fronte alla stazione ferroviaria. E’ possibile ritirare i mastelli dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.