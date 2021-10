Cheesecake ai frutti di bosco: ricetta facile e veloce

Cucina

La cheesecake ai frutti di bosco è un dolce gustoso da servire anche in autunno. La cheesecake si può preparare in vari gusti, alla fragola, al cioccolato, all’ananas e non solo. La procedura è più o meno sempre la stessa. Ma per capire come preparare in modo semplice una cheesecake vediamo la ricetta, quali ingredienti e la preparazione della cheesecake ai frutti di bosco.Cheesecake ai frutti di bosco: ingredienti per ricettaPer la base250 gr di biscotti secchi125 gr di burro fusoPer la crema4 fogli di gelatina (8 gr)250 gr di frutti di bosco300 gr di formaggio spalmabile100 gr di zucchero a velo300 ml di panna frescaPer decorarefrutti di bosco interi q.b.Cheesecake ai frutti di bosco: preparazioneIniziamo tritando i biscotti secchi e mettendoli in una ciotola. In un pentolino sul fornello o nel microonde facciamo sciogliere il burro e poi mescoliamolo ai biscotti tritati. Poi versiamo il composto ottenuto in una teglia a cerniera da 24 cm di diametro e formiamo la base della nostra torta. Mettiamo in frigo per circa 15 minuti. Intanto prepariamo la crema: mettiamo in ammollo in acqua fredda i fogli di gelatina. Spezzettiamo i frutti di bosco e mettiamoli da parte. In una ciotola mettiamo il formaggio spalmabile, lo zucchero a velo, la panna fresca e montiamo tutti gli ingredienti. Adesso uniamo i frutti di bosco a pezzetti e mescoliamo per amalgamarli. Strizziamo e facciamo sciogliere in un pentolino la gelatina (basteranno pochi secondi), poi uniamola alla crema. Riprendiamo la base dal frigo e sistemiamoci sopra la crema, livellandola bene. Mettiamola in frigo a compattarsi per almeno 4 ore. Infine decoriamo con dei frutti di bosco disposti a piacere.

Iniziamo tritando i biscotti secchi e mettendoli in una ciotola. In un pentolino sul fornello o nel microonde facciamo sciogliere il burro e poi mescoliamolo ai biscotti tritati. Poi versiamo il composto ottenuto in una teglia a cerniera da 24 cm di diametro e formiamo la base della nostra torta. Mettiamo in frigo per circa 15 minuti. Intanto prepariamo la crema: mettiamo in ammollo in acqua fredda i fogli di gelatina. Spezzettiamo i frutti di bosco e mettiamoli da parte. In una ciotola mettiamo il formaggio spalmabile, lo zucchero a velo, la panna fresca e montiamo tutti gli ingredienti. Adesso uniamo i frutti di bosco a pezzetti e mescoliamo per amalgamarli. Strizziamo e facciamo sciogliere in un pentolino la gelatina (basteranno pochi secondi), poi uniamola alla crema. Riprendiamo la base dal frigo e sistemiamoci sopra la crema, livellandola bene. Mettiamola in frigo a compattarsi per almeno 4 ore. Infine decoriamo con dei frutti di bosco disposti a piacere.