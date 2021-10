Secondo corpo senza vita sulla spiaggia di Balestrate: non Ã¨ lo skipper VIDEO

Sicilia

Balestrate - Un altro corpo senza vita è stato trovato lungo la spiaggia di Balestrate. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione e l’uomo non è facilmente riconoscibile. Sul luogo sono interventi i carabinieri di Balestrate, la capitaneria di porto e il medico legale, che cercheranno di risalire all’identità dell’uomo, anche tramite i vestiti indossati, e di stabilire le cause della morte. I carabinieri dopo il ritrovamento del corpo hanno contattato la compagna di Andrea Taormina, lo skipper scomparso due settimana fa e partito da San Vito Lo Capo, con destinazione Balestrate ma la donna non avrebbe trovato alcun elemento utile che possa fare risalire allo skipper. Tra l’altro non distante dal cadavere sarebbe stato trovato uno zainetto con alcuni documenti e un passaporto tunisino.Adesso si indaga per capire se tra i due cadaveri ritrovati ci sia un collegamento.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa