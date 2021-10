Sicilia

Diocesi Noto, il 20 ottobre tre nuovi sacerdoti: ecco i nomi Diocesi Noto, il 20 ottobre tre nuovi sacerdoti: ecco i nomi

Noto - Il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, domenica 26 settembre 2021, al termine della Celebrazione Eucaristica officiata nel santuario del Sacro Cuore in Rosolini, ha annunciato la prossima Ordinazione Presbiterale dei diaconi: don Rocco Zuppardo, don Crescenzio Mucia, don Carmelo Morana. Il rito di consacrazione si svolgerà il prossimo 20 ottobre nella Basilica Cattedrale di San Nicolò in Noto, alle ore 18:00, in concomitanza con l’anniversario di sacerdozio di mons. Vescovo e all’inizio del cammino sinodale in diocesi. La Chiesa netina gioisce per il dono di tre nuovi sacerdoti e assicura preghiera per questi giovani che si preparano a servire Cristo e il popolo di Dio, di cui saranno pastori. (foto di Piero Gennaro)

Noto - Il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, domenica 26 settembre 2021, al termine della Celebrazione Eucaristica officiata nel santuario del Sacro Cuore in Rosolini, ha annunciato la prossima Ordinazione Presbiterale dei diaconi: don Rocco Zuppardo, don Crescenzio Mucia, don Carmelo Morana. Il rito di consacrazione si svolgerà il prossimo 20 ottobre nella Basilica Cattedrale di San Nicolò in Noto, alle ore 18:00, in concomitanza con l’anniversario di sacerdozio di mons. Vescovo e all’inizio del cammino sinodale in diocesi. La Chiesa netina gioisce per il dono di tre nuovi sacerdoti e assicura preghiera per questi giovani che si preparano a servire Cristo e il popolo di Dio, di cui saranno pastori. (foto di Piero Gennaro)