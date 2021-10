Italia

No green pass, sequestrato e oscurato il sito web di Forza Nuova No green pass, sequestrato e oscurato il sito web di Forza Nuova

ROMA - La Polizia postale ha sequestrato e oscurato, con provvedimento della Procura della Repubblica di Roma, il sito di Forza Nuova. Il provvedimento è relativo a quanto avvenuto sabato in centro a Roma durante la manifestazione No Vax e no Green pass.

