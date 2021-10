Italia

Bonus terme fino a 800 euro per famiglia: cosa fare e come averlo. Il nuovo bonus terme 2021 può coprire le spese fino al 100 per cento. Ma cos'è il bonus terme? Il bonus terme 2021 è un nuovo bonus previsto dal Governo per supportare il settore dei centri termali messo in ginocchio dalla pandemia da Covid. Il nuovo bonus copre le spese fino al 100 per cento se le prenotazioni non superano i 200 euro. Il bonus terme può essere richiesto anche da più persone dello stesso nucleo familiare e senza Isee. Il nuovo bonus terme viene erogato sotto forma di voucher, e garantisce la copertura delle spese fino al 100 per cento dell'importo sulla prenotazione effettuata in un centro termale. Il massimo dell'importo che si può ricevere è di 200 euro, nel caso in cui il costo fosse più alto, la differenza verrebbe pagata dal singolo cittadino. Si tratta dunque di una copertura del 100 per cento dell'importo per le prenotazioni che non superano i 200 euro, in caso contrario andrà a coprire in percentuale il costo totale, mantenendo il massimo della cifra predetta.Bonus terme 2021: a chi spettaIl bonus può essere richiesto dal singolo cittadino senza Isee e, soprattutto, la misura non è per nucleo familiare ma per singolo cittadino. La manovra assume connotazioni ancora più importanti, poiché ogni membro della famiglia può richiedere il bonus terme 2021. Ipoteticamente, se in un nucleo familiare formato da cinque persone ce ne fossero quattro maggiorenni, si potrebbe beneficiare di un'agevolazione pari a 800 euro. Il vincolo più pregnante è semplicemente che il voucher non è cedibile a terzi, e che dunque può usufruirne solo chi invia la richiesta.

