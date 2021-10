Italia

Bonus terme da 200 euro a persona: come funziona e come richiederlo Bonus terme da 200 euro a persona: come funziona e come richiederlo

Un bonus terme fino a 200 euro a persona si potrà richiedere dall’8 novembre. Il bonus terme 2021 si potrà richiedere anche da diverse persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ma vediamo come funziona il bonus terme fino a 200 euro e come averlo. Il bonus terme è un nuovo contributo per l’acquisto di servizi termali predisposto anche per aiutare un settore messo in ginocchio con la chiusura dovuta alla pandemia Covid. Bonus terme 2021 fino a 200 euro: come funziona? Il bonus terme è un contributo di massimo 200 euro che verrà erogato sotto forma di sconto in fattura per l’acquisto di servizi termali di strutture accreditate. Il buono per i servizi termali consiste quindi in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno accreditati sulla piattaforma a partire dal 28 ottobre.Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. I cittadini potranno richiedere il bonus terme a partire dall’8 novembre, contattando direttamente una delle strutture accreditate. Dopo l’avvio della piattaforma, sarà infatti possibile consultare l’elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia. Il bonus terme è stato introdotto come misura che mira a sostenere il settore dei servizi termali, un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid; le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro e coinvolgeranno quindi circa 250 mila persone. Per richiedere il bonus i cittadini non dovranno fare altro che contattare l’ente termale accreditato che, a sua volta, richiederà il voucher; da quel momento, i cittadini avranno 60 giorni di tempo per utilizzare il voucher.Bonus terme 2021 fino a un massimo di 200 euro: chi può richederlo?Il bonus terme 2021 è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia; il bonus terme non può essere concesso per servizi termali già a carico del Ssn, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino;il bonus terme non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro;il bonus terme non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – Isee di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; il bonus terme non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.

Un bonus terme fino a 200 euro a persona si potrà richiedere dall’8 novembre. Il bonus terme 2021 si potrà richiedere anche da diverse persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ma vediamo come funziona il bonus terme fino a 200 euro e come averlo. Il bonus terme è un nuovo contributo per l’acquisto di servizi termali predisposto anche per aiutare un settore messo in ginocchio con la chiusura dovuta alla pandemia Covid. Bonus terme 2021 fino a 200 euro: come funziona? Il bonus terme è un contributo di massimo 200 euro che verrà erogato sotto forma di sconto in fattura per l’acquisto di servizi termali di strutture accreditate. Il buono per i servizi termali consiste quindi in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno accreditati sulla piattaforma a partire dal 28 ottobre. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare. I cittadini potranno richiedere il bonus terme a partire dall’8 novembre, contattando direttamente una delle strutture accreditate. Dopo l’avvio della piattaforma, sarà infatti possibile consultare l’elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia. Il bonus terme è stato introdotto come misura che mira a sostenere il settore dei servizi termali, un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid; le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro e coinvolgeranno quindi circa 250 mila persone. Per richiedere il bonus i cittadini non dovranno fare altro che contattare l’ente termale accreditato che, a sua volta, richiederà il voucher; da quel momento, i cittadini avranno 60 giorni di tempo per utilizzare il voucher. Bonus terme 2021 fino a un massimo di 200 euro: chi può richederlo?

Il bonus terme 2021 è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia; il bonus terme non può essere concesso per servizi termali già a carico del Ssn, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino;

il bonus terme non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro;

il bonus terme non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – Isee di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; il bonus terme non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.