Attualità

Trasferimenti parroci fra Scicli, Ispica e Pozzallo

Noto - Il Vescovo di Noto, Mons. Antonio Staglianò, attese le necessità di alcune realtà ecclesiali della Diocesi, sentito il Consiglio Episcopale, ha chiesto ad alcuni sacerdoti di rendersi disponibili nell’accettare nuove destinazioni pastorali per il servizio alla Chiesa locale. Ecco le nuove nomine pastorali:Don Tonino Lorefice, Parroco della parrocchia Madonna delle Grazie e Madonna del Carmine in Ispica.Don Salvatore Bella, Parroco della parrocchia San Giovanni Battista in Pozzallo. Parroco in solidum non moderatore della Parrocchia Madonna del Rosario (Chiesa Madre) in PozzalloDon Ignazio La China, Parroco della parrocchia Madonna di Fatima in Scicli.

