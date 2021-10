Ragusa: solidarietà del sindaco alla Cgil

Attualità

Ragusa - "Il diritto a esprimere un’opinione non può tramutarsi in violenza: il diritto diventa prepotenza, l’opinione si tramuta in imposizione”. A nome della comunità ragusana - aggiunge il sindaco Peppe Cassì - desidero unirmi alle numerose espressioni di solidarietà alla Cgil, vittima di una vile aggressione, e unirmi ai presìdi di libertà e democrazia che stamani hanno animato anche le Camere del lavoro ragusane."

