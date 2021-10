Attualità

Covid Ragusa, 347 positivi al virus e un decesso: morto un uomo di Modica Covid Ragusa, 347 positivi al virus e un decesso: morto un uomo di Modica

Ragusa – Altro decesso per Covid 19 in provincia di Ragusa. Si tratta di un uomo di 69 anni di Modica, non vaccinato. Il 69enne era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni paolo II di Ragusa dove è deceduto. I morti per Coronavirus nel Ragusano salgono così a 368. In aumento anche i guariti che secondo gli ultimi dati dell’Asp di Ragusa sono 18.899. Ecco nel dettaglio la situazione dei contagi nei vari Comuni iblei e in ospedale. In totale i positivi in provincia di Ragusa sono 247 di cui 321 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati e 11 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragus e 4 in Foresteria. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 11 ottobre dei Comuni iblei:20 Acate2 Chiaramonte Gulfi46 Comiso0 Giarratana9 Ispica29 Modica0 Monterosso12 Pozzallo87 Ragusa8 Santa Croce Camerina30 Scicli78 VittoriaEcco i dati degli 11 ricoverati in ospedale a Ragusa: 5 nel reparto di Malattie Infettive, 3 in area grigia, 2 in Rianimazione (tutti residenti in provincia) e 1 al Vittorio Emanuele di Catania. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 198.243 tamponi molecolari, 35.786 test sierologici, 454.590 test rapidi per un totale di 488.619.

Ragusa – Altro decesso per Covid 19 in provincia di Ragusa. Si tratta di un uomo di 69 anni di Modica, non vaccinato. Il 69enne era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni paolo II di Ragusa dove è deceduto. I morti per Coronavirus nel Ragusano salgono così a 368. In aumento anche i guariti che secondo gli ultimi dati dell’Asp di Ragusa sono 18.899. Ecco nel dettaglio la situazione dei contagi nei vari Comuni iblei e in ospedale. In totale i positivi in provincia di Ragusa sono 247 di cui 321 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati e 11 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragus e 4 in Foresteria. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 11 ottobre dei Comuni iblei:

20 Acate

2 Chiaramonte Gulfi

46 Comiso

0 Giarratana 9 Ispica

29 Modica

0 Monterosso

12 Pozzallo

87 Ragusa

8 Santa Croce Camerina

30 Scicli

78 Vittoria

Ecco i dati degli 11 ricoverati in ospedale a Ragusa: 5 nel reparto di Malattie Infettive, 3 in area grigia, 2 in Rianimazione (tutti residenti in provincia) e 1 al Vittorio Emanuele di Catania. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 198.243 tamponi molecolari, 35.786 test sierologici, 454.590 test rapidi per un totale di 488.619.