Digiuno intermittente 16 8 per dimagrire: perchÃ¨ la dieta spesso non funziona

Dimagrire con il digiuno intermittente, i vari tipi di dieta e perchè spesso non funziona. Il digiuno intermittente o dieta del digiuno intermittente può essere seguito con vari metodi, vediamo quali e vediamo perché spesso non funziona. Ogni volta che pensi di perdere peso o di perdere una certa quantità di chili, per prima cosa elenca il tipo di diete che puoi seguire e gli esercizi che puoi eseguire. Tra tutti i programmi dietetici, il digiuno intermittente (IF) è uno dei più popolari, che è più simile a uno stile di vita che a una dieta.Dieta digiuno intermittente: diversi approcci al digiuno intermittenteFondamentalmente, il digiuno intermittente è quando una persona, cercando di perdere peso, cicli tra periodi di digiuno e mangiare. Si tratta più del "quando", piuttosto che del "cosa" di una dieta. Ciò significa che il digiuno intermittente limita l'assunzione di cibo a una finestra temporale ridotta, il che aiuta a ridurre il consumo di calorie in eccesso.Digiuno intermittente: quali sono i metodi più popolari?I metodi più popolari del digiuno intermittente sono:Il metodo 16:8 - Ciò comporta limitare il tuo mangiare a una finestra di otto ore, in cui digiuni per 16 ore. Quando le persone passano a una dieta particolare, un errore comune che fanno è saltare direttamente ad essa e non prenderla in modo lento e costante. Con il digiuno intermittente, le persone fanno lo stesso. Dato che le persone mediamente sono abituati a mangiare dopo poche ore, saltare in avanti a un digiuno di 24 ore potrebbe non essere la soluzione migliore. Piuttosto si deve iniziare con una piccola finestra di digiuno e poi aumentare gradualmente il frame.La scelta del giusto piano del digiuno intermittente è estremamente cruciale. Se scegli un metodo che non si sincronizza bene con il tuo tempo di sonno o con la tua routine quotidiana, potresti finire per fare più male che bene. Come accennato in precedenza, i principianti dovrebbero iniziare lentamente e non saltare subito a 24 ore di digiuno. Se non riesci a stare al passo, potresti finire per mangiare più calorie del solito, portando a un malsano aumento di peso.Dimagrire con il digiuno intermittente, la dieta non funziona: stai mangiando troppo durante la tua finestra alimentareUna volta che ti sei impegnato e hai scelto un piano, devi attenerti alle regole del piano. Tuttavia, solo perché hai digiunato per 24 ore o 16 ore, non significa che ti dedichi a mangiare in eccesso durante la finestra del pasto. Non cercare di coprire il tempo in cui stavi digiunando, piuttosto pratica un'alimentazione consapevole. Uno degli svantaggi del piano è che si concentra su quando mangiare, ma non riesce a trasmettere ciò che si dovrebbe mangiare. Coloro che vogliono davvero raccogliere i benefici del piano devono indulgere nel mangiare cibi nutrienti e sani, piuttosto che ricorrere a cibi elaborati e ipercalorici. Sebbene tu possa aver digiunato per lunghe ore, è importante consumare solo cibi ricchi di fibre e a basso contenuto calorico durante la finestra del pasto. Solo quando lo fai, troverai una certa quantità di trasformazione in te stesso.Il digiuno intermittente consiste nel digiunare quando dovresti e nel mangiare durante la finestra temporale assegnata. Ma se continui a digiunare e salti i pasti anche quando dovresti mangiare, allora stai sabotando i tuoi obiettivi e i tuoi piani. Questo ti renderà solo debole e col tempo ti priverà dell'energia per continuare.Non stai bevendo abbastanza acquaQuando sei a dieta a digiuno intermittente, non ci sono restrizioni per rimanere idratati. L'acqua potabile è il fattore chiave che mantiene alti i livelli di energia durante il digiuno. Se non bevi abbastanza acqua, potresti non essere in grado di tenere il passo con la dieta. Può portare a stanchezza, crampi, mal di testa e altro ancora.

