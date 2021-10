Moda capelli Autunno Inverno 2021: colori e tagli

Moda e spettacolo

La moda dei capelli Autunno Inverno 2021 si basa su colori monocromatici ma luminosi, dai castani freddi come il cioccolato alle chiome nere ed ebano dedicate a chi preferisce la tinta scura. Fanno loro da contraltare tra le tendenze moda il castano chiaro ricco di sfaccettature e gli accenti di caramello fondenti che vivacizzano gli effetti hair contouring. Tra i colori più in voga spiccano i biondi caldi e freddi personalizzati con effetti balayage come quelli di Franck Provost, sinonimo di una voglia di ritrovata naturalezza. Ma se sogniamo un cambio di look che rappresenti un nuovo inizio, spiccano tra le colorazioni più cool i colori freddi, dal nordic blonde di Framesi ai toni del ghiaccio, del biondo perla e del biondo platino. La moda dei capelli Autunno Inverno 2021: tagli. I tagli dei capelli di moda per l’autunno Inverno 20201 sono: scalati, moderni, dalle linee nette o dalle vibrazioni vintage, i tagli capelli medi 2021 autunno inverno ci sorprendono per lo stile ricercato e la femminilità delle forme.Dai bob cut sfilati dinamici e versatili ai long bob più eleganti, dal caschetto medio alla pari agli hairstyle medio lunghi più romantici, i parrucchieri italiani e gli hair stylist internazionali puntano a stupire per i mesi freddi!

