Bonus terme da 200 euro per ogni componente delle famiglia: requisiti per averlo

Il bonus terme 2021 fino a 200 euro per ogni componente della famiglia (solo se maggiorenne) si potrà richiedere senza Isee. Per poter richiedere il bonus terme occorrono due requisiti fondamentali ovvero essere maggiorenne ed essere residente in Italia. Ecco tutti i dettagli per avere il bonus terme 2021 da 200 euro per ogni componente della famiglia. Il 28 ottobre 2021 i gestori degli enti termali potranno registrarsi sulla piattaforma; mentre a partire dall’8 novembre 2021, gli enti accreditati provvederanno a prenotare il Bonus per tutti i cittadini interessati a partire e concedersi qualche giorno di relax alle terme. L’agevolazione da 200 euro, quindi, può essere moltiplicata all’interno dello stesso nucleo familiare. Per esempio, se tutti i componenti di una famiglia composta da 5 persone maggiorenni richiedono l’incentivo, si ha diritto a ricevere 5 bonus per un importo complessivo di 1.000 euro.Lo sconto è totale, ossia ammonta al 100% del prezzo d’acquisto del servizio termale fino a un massimo di 200 euro a persona. Il bonus è spendibile solo nelle strutture termali che hanno aderito all’iniziativa e l’elenco degli esercizi sarà pubblicato sul sito istituzionale di Invitalia. Le risorse stanziate dal ministero sono però limitate e pari a 53 milioni di euro. I bonus saranno disponibili fino a esaurimento del fondo. Per usufruire del bonus, chi è interessato dovrà prenotare i trattamenti direttamente presso uno stabilimento termale di sua scelta tra quelli accreditati e citati nell’elenco che sarà pubblicato sui siti del ministero e di Invitalia.

