Plumcake al caffÃ¨: ricetta facile

Plumcake al caffè: ricetta facile. Il plumcake al caffè è un dolce leggero da preparare in casa. La ricetta facile del plumcake al caffè è una valida alternativa al classico plumcake allo yogurt o il plumcake all'acqua.. Ma vediamo in pochi semplici passaggi quali ingredienti occorrono e la preparazione in casa della ricetta del plumcake al caffè.Plumcake al caffè: ingredienti che servono:2 uova intere;80 g di zucchero di canna grezzo;80 g farina di tipo 2 semi-integrale;20 g di amido di mais;60 g di farina integrale½ bustina di lievito in polvere;una tazzina di caffè;1 tazzina di olio di semi;una tazzina di acqua;Plumcake al caffè: ricetta facile e preparazionePer prima cosa prepara il caffè e lascialo intiepidire. Accendi il forno a 180°C in modalità statico e imburra e infarina lo stampo da plumcake. In una terrina monta con le fruste elettriche le 2 uova intere con lo zucchero di canna fino ad ottenere un composto spumoso e senza grumi. Unisci poi le farine setacciate con il lievito in polvere, il caffè ormai freddo, l’olio e l’acqua. Mescolare a velocità media in modo da incorporare gli ingredienti ed ottenere un impasto liscio. Versa il composto ottenuto all’interno dello stampo, livella e metti in forno a 180°C per circa 40 minuti (in caso fare la prova stecchino per verificare che sia effettivamente cotto). Sforna e fai raffreddare almeno 1 ora prima di toglierlo dallo stampo. Una volta raffreddato, è pronto per essere affettato e servito. A piacere si può spolverare con uno strato di zucchero a velo.

