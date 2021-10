Due fratelli dei 23 e 21 anni feriti con colpi d'arma da fuoco

Cronaca

Palermo - Due fratelli di 23 anni e 21 anni, Roberto ed Emanuel Bozzo, sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco, intorno alle 4 di stanotte, nei pressi di un distributore di benzina di corso Umberto, a Cinisi, nel Palermitano. Roberto è stato ferito con diversi colpi che l'hanno raggiunto al fianco e all'addome, Emanuel al piede e alla gamba. Per terra sono stati trovati alcuni bossoli. I feriti si trovano in ospedale a Partinico, Roberto è in queste ore in sala operatoria, il fratello è stato medicato

