Maltempo in Sicilia, allerta gialla per temporali anche a Ragusa

Ragusa - Piogge e temperature in calo in Sicilia per domani 10 ottobre. Lo annuncia il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia che annuncia per domani, domenica 10 ottobre un'allerta meteo gialla. Ecco cosa si legge sul sito Istitutzionale della Protezione Civile della Sicilia: piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli

