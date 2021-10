Salute e benessere

Katia Follesa è dimagrita 20 chili: perdere peso è stato fondamentale per la salute Katia Follesa è dimagrita 20 chili: perdere peso è stato fondamentale per la salute

Katia Follesa è dimagrita 20 chili. La conduttrice televisiva ha svelato il sereto della dieta che le ha fatto perdere 20 kg e ha dato consigli importani ai suoi fan. Dieta Katia Follesa, quanti chili è dimagrita? L’ex comica di Zelig ha iniziato il suo percorso di dimagrimento da circa un anno, purtroppo, per una motivazione piuttosto grave. Ha scoperto di essere affetta da un problema congenito al cuore che ha ereditato da suo padre, la cardiomiopatia ipertrofica. A causa della malattia ha avuto alcuni disturbi quali vuoti di memoria, annebbiamenti e affaticamento che l’hanno portata ad affidarsi ai medici per curarsi. Katia, da allora, si sottopone a una terapia farmacologica e controlli sistematici ma ha dovuto anche adottare un nuovo stile di vita. La donna ha rivelato di essersi rivolta ad un nutrizionista qualificato e ad un personal trainer che l’hanno accompagnata in un percorso che l’ha portata, non solo al dimagrimento, ma anche a sentirsi meglio a livello fisico.In molti, sui social, hanno chiesto alla Follesa di rivelare quale dieta abbia seguito, ma lei stessa tramite alcune storie Instagram, ha consigliato di non affidarsi mai a regimi alimentari pensati ed elaborati per altre persone: “Ogni individuo è diverso ed ha una sua storie e genetica, bisogna affidarsi ad un medico competente” ha affermato lei. Tuttavia Katia ha spiegato che il suo dottore ha scoperto alcuni alimenti che le facevano male e le ha dato una dieta su misura per lei, mentre per l’allenamento è seguita da un personal trainer che vede tre volte alla settimana. Per Katia Follesa il fisico non è mai stato un problema. Le sue forme dolci non le hanno mai creato fastidio ma negli ultimi tempi è cambiata totalmente. Oltre 20 kg in meno e una silhouette da fare invidia. Ma perché questo cambiamento radicale? La sua è stata una scelta dettata dalla salute. Lei soffre di cardiomiopatia ipertrofica, malattia che ha portato anche alla morte del padre e ha dovuto correre ai ripari. “Mi trovo bene, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone – ha spiegato in una intervista al settimanale F – Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute: ho un problema congenito al cuore”.Katia per perdere peso si è affidata ad un esperto, un nutrizionista che ancora oggi, a distanza di un anno da quando ha iniziato il percorso, la segue. Oltre a seguire un preciso regime alimentare, la comica fa sport con un personal trainer tre volte a settimana. “Ho rinunciato a uno stile di vita ‘pasticcione’ per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza” ha ammesso. La Follesa non ha mai condiviso con i fan la sua dieta in quanto ha specificato che ogni soggetto in base alle proprie esigenze ne deve seguire una fatta su misura sul proprio corpo. Ha spiegato però di aver eliminato quegli alimenti che il suo organismo non tollera.

