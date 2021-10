Dieta per dimagrire 2021: -10 kg con la dieta russa: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

Dieta per dimagrire 2021: -10 kg con la dieta russa, menù settimanale. La dieta russa è stata sviluppata da alcuni nutrizionisti russi sia per dimagrire che per abituare le persone ad una alimentazione sana. La dieta russa si basa su una regola fondamentale ovvero quella di frazionare il cibo in piccole porzioni per 4-5 volte al giorno. Ma vediamo nel dettaglio come funziona la dieta russa e cosa si mangia in un menù completo di 7 giorni. Prima però evidenziamo che alla dieta russa deve essere associata una buona e regolare attività fisica che rafforza il metabolismo e iuta a garantire il risultato. La dieta russa permette di liberarsi da 7-10 kg di peso in eccesso in soli due mesi. Una perdita eccessiva di peso sebbene non troppo rapidamente, comunque è considerato l'optimum di nutrizionisti, permettendo a un organismo di adattare ed evitare il rilascio della pelle dopo il dimagrimento. La dieta russa permette di regolare il metabolismo, migliorare la condizione generale dell’organismo, liberarsi da insonnia, stanchezza cronica e problemi collegati a cattiva digestione. Inoltre seguire la dieta russa per due mesi permette di creare le abitudini alimentari corrette perciò dopo la sua fine il peso perso non ritorna, il risultato è fissato per molto tempo. Comunque, è possibile aderire a questa dieta tanto come a lungo sebbene tutta la vita, non abbia effetto negativo su un organismo.Dieta per dimagrire 2021, -10 kg con la dieta russa: controindicazioniLa dieta russa non è adatta a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete e comunque in ogni caso è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questo regime alimentare dietetico.Dieta per dimagrire 2021: -10 kg con la dieta russa: quali alimenti si possono mangiare?Carne povera di grassi, carne di pollo, tacchino;Pesce;Uova;Verdure, funghi;Frutto, frutta secca;Latte e prodotti lattici di contenuto grosso basso;Kashi;Pane con crusca;Olio vegetale;Miele naturale in una piccola quantità;Spremuta di arancia o tè con succo di limone.Dieta per dimagrire 2021: -10 kg con la dieta russa: quali alimenti sono vietati?Lo zucchero e tutti i prodotti che lo contengono;Grasso, prodotti fritti, affilati, affumicati e marinati;Scatolame;Pasto rapido, prodotti semilavorati;Pasticcini e pasta;Salse di produzione industriale,Bevande alcoliche.Dieta per dimagrire 2021: -10 kg con la dieta russa: menù settimanaleLunedì: colazione con 100 g del pesce, su 50 g di piselli stagnati verdi, i crauti, hanno fatto bollire carote, il tè. Seconda colazione: 100 g di fiocchi di latte, 2 mele. Pranzo: una porzione di borsch vegetariano, ragù da verdure, 200 millilitri di composta. Pranzo: 100 g del pesce, 2 patate bollite, tè.Martedì: Prima colazione: il cavolo bianco e l'insalata di cipolle si sono riempiti di olio di girasole, il tè. Seconda colazione: 200 millilitri di kefir. Pranzo: carote bollite, 150 g di manzo, 200 millilitri di composta. Cena: fagiolo bianco stufato, 100 g del pesce, 1 frutto per scelta.Mercoledì: Prima colazione: un pezzo di pane con crusca, 200 millilitri di kefir. Seconda colazione: il dolce pepe, il pomodoro, il cetriolo, le foglie di lattuga e l'insalata di verdi si sono riempiti di olio vegetale, il tè. Pranzo: 100 g di carne di maiale, crauti, 1 mela o pera. Cena: la minestra vegetale, le carote grattugiate si sono riempite di crema aspra.Giovedì: prima colazione: pezzo di pane di grano, 1 uovo alla coque morbido, tè. Seconda colazione: una porzione di cereale di grano saraceno su acqua, 2 prugne. Pranzo: 150 g di petto di pollo, 2 mele. Cena: la boccetta per sali aromatici si è riempita di olio di girasole, 200 millilitri di succo di frutta.Venerdì: Prima colazione: 100 g di fiocchi di latte, tè. Seconda colazione: frutto 2-3 per scelta. Pranzo: 100 g della carne di maiale bollita, l'insalata di cipolle di cavolo fresca si è riempita di olio vegetale, 200 millilitri di succo vegetale. Cena: 100 g del pesce, 1 pomodoro, manciata di bacche.Sabato: Prima colazione: 100 g di un tacchino, crauti, un tè. Seconda colazione: 100 g di fiocchi di latte, 200 millilitri di composta. Pranzo: fungo di minestra, pezzo di pane di segale, 1 mela. Cena: la barbabietola con sfronda pieno di olio vegetale, 100 g di vitello, il tè.omenica: Prima colazione: una porzione di cereale di grano saraceno su acqua, 1 tsp di miele, tè. Seconda colazione: 1 pera, 1 mela. Pranzo: 100 g del pesce, 1 pomodoro, 1 cetriolo, 200 millilitri di succo di frutta. Cena: 150 g di un tacchino, 2 patate in un'uniforme, 200 millilitri di composta.

