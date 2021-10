Cucina

Plumcake all’acqua senza uova, burro e latte: ricetta facile. Il plumcake all’acqua senza uovo, burro e latte è un dolce leggero e facile da preparare a casa in autunno. Esistono diverse ricette per preparare il plumcake tra cui quella al caffè o allo yogurt ma noi elenchiamo di seguito la ricetta per preparare il plumcake all’acqua senza uova, burro e latte. Il plumcake è un dolce ideale da mangiare per la colazione quando comincia il primo freddo. Il plumcake all’acqua è un dolce senza latte e non prevede nemmeno il burro. Si tratta perciò di una torta adatta a tutti. Ideale per chi ha intolleranze alimentari al lattosio, per persone attente alle calorie ma che non vogliono rinunciare a una fetta di torta, golosa alternativa per chi segue una dieta vegana o per chi si allena e ha bisogno di dolci light. Il tempo di preparazione di questo morbido dolce all’acqua è di 5 minuti. Tempo di cottura: 40 minuti.Plumcake all’acqua senza uova, burro e latte: ingredienti170 g di farina tipo 2170 ml di acqua70 g di zucchero semolato50 ml di olio di semi½ bustina di lievito in polvere gluten-free per dolciun pizzico di sale finouna scorza di 1 limone biologicozucchero a velo (facoltativo)Plumcake all’acqua senza uova, burro e latte: preparazioneAccendi il forno a 160°C in modalità statico. Fodera lo stampo della torta con la carta forno. In una terrina unisci gli ingredienti secchi: la farina setacciata, lo zucchero, un pizzico di sale fino, il lievito e la scorza grattugiata del limone. In una seconda terrina unisci l’olio di semi e l’acqua a temperatura ambiente. A questo punto versa gli ingredienti liquidi nella terrina degli ingredienti secchi. Aziona le fruste elettriche per ottenere un impasto liscio e privo di grumi. Po versa l’impasto ottenuto nella tortiera, livella delicatamente e metti nel forno caldo per circa 40 minuti o fino a doratura in superficie (per verificare la cottura fare la prova stecchino). Sforna la tua deliziosa torta all’acqua e lasciala raffreddare. A raffreddamento avvenuto trasferiscila su un piatto da portata e a piacere spolverizzala con lo zucchero a velo.

