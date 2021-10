Ingredienti per insalata russa: ricetta facile

Cucina

Ragusa - L’insalata russa è da sempre un piatto amato da grandi e piccini. La ricetta per preparare l’insalata russa è semplice basta avere questi ingredienti e si può preparare velocemente. Insalata russa: ingredienti per la ricetta.Ingredienti insalata russa:6 patate di media grandezza150 gr di piselli150 gr di carote200 gr di maionese2 uova sodeolio extravergine d'oliva qbsale qb w pepe qbIngredienti insalata russa: ecco come si prepara:Per prima cosa bisogna sbucciare le patate e pelate le carote. Dovete poi fare una brunoise, ossia tagliare a dadini di uguale dimensione (0,5 cm di lato) sia le patate che le carote. E’ importante riuscire ad essere precisi per l’aspetto finale che avrà la vostra insalata russa. In una pentola cuocete a vapore piselli, carote e patate. Hanno tempi di cottura differenti, per cui iniziate mettendo inizialmente i piselli, quindi dopo 8 minuti le patate e dopo altri 10 minuti aggiungete le carote e fate cuocere per altri 5/6 minuti. Intanto che le verdure si cuociono al vapore, mettete a bollire le due uova e fatele sode. Al termine della cottura, togliete il guscio e lasciatele da parte a raffreddare.Quando le verdure si saranno intiepidite, riducete a dadini anche le uova sode sgusciate e amalgamate delicatamente tutto insieme con un un cucchiaino di olio. Salate e pepate. Poi aggiungete la maionese. Se andate di corsa potete utilizzare quella già pronta altrimenti seguite la ricetta di Nonna per fare la maionese fatta in casa, ci vorrà pochissimo. Amalgamate tutto delicatamente.Infine potete servire l'insalata russa alla maniera classica, formando una forma ad ovale in un piatto da portata oppure in ciotoline monoporzione.

