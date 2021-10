Attualità

Ragusa - “Abbiate il coraggio di vivere in pieno la vita”, all’Ecce Homo il messaggio di padre Di Maria ai giovani durante l’incontro tenutosi per i festeggiamenti della Madonna del Rosario a Ragusa. “Abbiate il coraggio di vivere in pieno la vita”. Questo il prorompente messaggio che il reverendo don Maurizio Di Maria, parroco nella chiesa di Maria Regina a Ragusa, ha rivolto, ieri sera, ai giovani della comunità dell’Ecce Homo che hanno partecipato all’incontro tenutosi nel salone parrocchiale in occasione dei festeggiamenti, tuttora in corso, in onore della Madonna del Rosario. Padre Di Maria ha parlato del coraggio di Maria, anch’ella molto giovane quando le fu annunciato che sarebbe stata la madre di Dio, e, soprattutto, ha invitato i presenti a dare un senso pieno alla propria vita, seguendo percorsi di crescita valoriale che possano fungere da esempio per la società.Un appuntamento molto seguito che ha permesso ai partecipanti di confrontarsi su tematiche di stretta attualità. Domani, intanto, i festeggiamenti proseguono con la Giornata della famiglia. Le sante messe sono in programma alle 9, alle 11 e alle 18,30. Sono programmate intenzioni di preghiera per la vita e per la famiglia in occasione dell’anno giubilare dell’Amoris laetitia e, quindi, ci sarà l’apertura del cammino sinodale della Chiesa cattolica per il periodo 2021-2023. Oggi, la santa messa, si tiene alle 16,30 nella chiesa di San Francesco di Paola. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta radiofonica attraverso Radio Karis Inblu. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che si occupa di gestire il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale, sta completando in queste ore l’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno alla parrocchia per rendere i luoghi interessati dalle celebrazioni i più decorosi possibile.

