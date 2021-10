Pozzallo, interventi di climatizzazione scuola e centro diurno per disabili

Attualità

Pozzallo - Interventi per la climatizzazione della scuola dell'Infanzia Siamo Amici e al Centro Diurno dei disabili. Sono già iniziati i lavori per climatizzare la Scuola dell’Infanzia “Siamo Amici“ e il Centro Diurno dei Disabili. Per quanto riguarda la scuola materna era ormai non procrastinabile un intervento che impedisse l’eccessivo innalzamento e l’abbassamento interno delle temperature, rispettivamente nel periodo estivo e nella stagione invernale. I lavori sono stati resi necessari per la particolare conformazione della struttura dell’edificio scolastico che è ricoperto con un tetto in materiale vetroso e da ampie pareti dello stesso materiale. Nell’impegno di spesa rientrano anche i lavori per rendere più confortevole la temperatura interna dell’edificio che ospita i disabili della città.

