Covid, la Sicilia torna in zona bianca da domani 9 ottobre

Covid, la Sicilia da domani 9 ottobre torna in zona bianca. Lo annuncia una nota del ministrpo della Salute, Roberto Speranza. "Ho appena firmato l'ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza su Facebook. Quindi, ora è ufficiale: a partire da domani, sabato 9 ottobre, la Sicilia non sarà più zona gialla. Notizia, tra l'altro, che era stata anticipata ieri dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull'andamento della pandemia nell'Isola. Nella giornata di giovedì il passaggio in zona bianca è stato anticipato alla Regione siciliana dalla cabina tecnica, in quanto scadeva il 14° giorno che sancisce il rientro nei parametri.

