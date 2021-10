Moda e spettacolo

Levante incinta, ecco le foto del pancino Levante incinta, ecco le foto del pancino

Galllery

Levante incinta, la dolce attesa e le prime foto del pancino sul profilo Instagram. Al suo fianco, in questa nuova e splendida avventura, c’è Pietro Palumbo. La cantante, che ha scritto un dolcissimo messaggio alla bambina in arrivo, si è mostrata per la prima volta con il pancino appena pronunciato. Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Italia, impegnata nel suo tour, la cantante ha partecipato ieri all’evento milanese in Piazza Duomo per Bulgari vestita per l'occasione da uno splendido abito nero di Dolce&Gabbana. Levante, che ha avuto in passato una storia d’amore con il cantante Diodato, da due anni è felicemente legata ad un avvocato siciliano, Pietro Palumbo. La figlia di Levante e Pietro Palumbo dovrebbe nascere a gennaio 2022. Almeno, stando ai calcoli fatti in base a quanto ha detto la stessa cantante nella sua lunga lettera d”amore condivisa con i suoi fans sul profilo social. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo"

Levante incinta, la dolce attesa e le prime foto del pancino sul profilo Instagram. Al suo fianco, in questa nuova e splendida avventura, c’è Pietro Palumbo. La cantante, che ha scritto un dolcissimo messaggio alla bambina in arrivo, si è mostrata per la prima volta con il pancino appena pronunciato. Dopo un’estate trascorsa in giro per l’Italia, impegnata nel suo tour, la cantante ha partecipato ieri all’evento milanese in Piazza Duomo per Bulgari vestita per l'occasione da uno splendido abito nero di Dolce&Gabbana. Levante, che ha avuto in passato una storia d’amore con il cantante Diodato, da due anni è felicemente legata ad un avvocato siciliano, Pietro Palumbo. La figlia di Levante e Pietro Palumbo dovrebbe nascere a gennaio 2022. Almeno, stando ai calcoli fatti in base a quanto ha detto la stessa cantante nella sua lunga lettera d”amore condivisa con i suoi fans sul profilo social. Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo"