Lavoro

Offerte di lavoro a Modica: cercasi pasticcere e addetta/o al banco

Modica - Offerte di lavoro a Modica. Cercasi un pasticcere e un addetto/a al banco con esperienza per prossima apertura di una pasticceria/caffetteria a Modica. Requisiti richiesti per entrambe le mansioni: esperienza in mansione analoga, capacità organizzativa, massima affidabilità e precisione. Retribuzione adeguata alla mansione e contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi alla selezione basta inviare il curriculum e foto alla mail iris.modica@virgilio.it.

