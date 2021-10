Attualità

Ragusa: per non dimenticare Maria Zarba Ragusa: per non dimenticare Maria Zarba

Ragusa, 7 ottobre 2021 – L’Associazione #Adessobasta – Ragusa vuole ricordare Maria: una donna, una madre, una nonna che l’11 ottobre 2018 è stata uccisa per mano di un uomo – suo marito. Il tempo non deve sbiadire il tragico fatto e questa città ha il dovere di non dimenticare. Maria sarà ricordata il 10 ottobre 2021 alle ore 19.00 – con uno spettacolo teatrale a cura del Gruppo Teatro CASMEVER: “La chiave dell’ascensore” - dal testo di Agota Kristof – cinema IDEAL - piazza Libertà – Ragusa. Sarà presente la famiglia di Maria. #Adessobasta Ragusa vuole che questa giornata, dedicata a Maria, sia un’occasione di riflessione sul femminicidio. Oltre l’85% dei casi di femminicidio avviene tra le mura domestiche per mano di un compagno o ex compagno della vittima.Una situazione davvero triste e che colpisce sempre per la sua violenza, la sua sistematicità, la sua capillarità sul territorio. L'ingresso gratuito è consentito nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Si consiglia la prenotazione tramite Messenger da inviare a Franca Carpinteri.

