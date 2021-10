Stromboli: forte esplosione e boato del vulcano

Sicilia

Eolie - Una esplosione definita "maggiore" si è verificata ieri pomeriggio sull'isola di Stromboli, nelle Eolie. Il boato è stato avvertito in tutta l'isola ma non c'è stato alcun danno, solo una ricaduta di detriti sulla sommità del vulcano. "Non c'è stato alcun danno - ha sottolineato all'Adnkronos il sindaco Marco Giorgianni - e la situazione è costantemente monitorata".

