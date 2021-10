Salute e benessere

Ipertensione tra 35 e 44 anni: rischio demenza sale al 61%

Soffrire di ipertensione o pressione alta tra i 35 anni e i 44 anni aumenta il rischio della demenza con una percentuale del 61%. Lo rivelano alcuni ricercatori. In particola i ricercatori hanno recentemente studiato come l'età alla diagnosi dell'ipertensione influenzi il volume del cervello e il rischio di demenza. I loro risultati suggeriscono che le persone con una diagnosi di pressione alta (HBP) di età compresa tra 35 e 44 anni hanno il 61% di probabilità in più di sviluppare demenza rispetto a quelle senza HBP. Il team afferma che i medici dovrebbero aiutare i giovani adulti a gestire l'HBP, dati i tassi di trattamento più bassi in questa fascia di età. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa 1,28 miliardiFonte attendibile le persone di età compresa tra 30 e 79 anni in tutto il mondo hanno HBP o ipertensione. HBP è la principale causa di malattie cardiovascolari e morte prematura in tutto il mondo. È anche un fattore di rischio per il diabete. Una precedente ricerca ha scoperto che l'HBP prima dei 35 anni ha associazioni con il deterioramento cognitivo nella mezza età. Alcuni studi suggeriscono anche che l'ipertensione nella mezza età è un fattore di rischio per la demenza. in ogni caso, il collegamento tra l'ipertensione in età avanzata e la demenza è incoerente. Sebbene il legame tra ipertensione, volume cerebrale e demenza sia ben stabilito, i ricercatori non sono ancora sicuri di come l'età dell'insorgenza dell'ipertensione influenzi il rischio di demenza. In un recente studio, ricercatori provenienti da Cina e Australia hanno utilizzato dati sulla salute pubblica per indagare su come l'età dell'insorgenza dell'ipertensione influenzi la salute del cervello e il rischio di sviluppare demenza.Ipertensione tra 35 e 44 anni: rischio demenza sale al 61%"Molti studi precedenti hanno dimostrato che l'ipertensione di mezza età è associata ad un aumentato rischio di demenza, ma non è chiaro se l'associazione dell'ipertensione con il volume del cervello e la demenza sia influenzata dall'età alla diagnosi dell'ipertensione", afferma il dott. Xianwen Shang , autore principale del studio, ha detto a Medical News Today. “Abbiamo scoperto che l'ipertensione diagnosticata nella giovane età adulta o nella mezza età, ma non nella tarda età, era associata a volumi cerebrali più piccoli e ad un aumentato rischio di demenza. L'età più giovane al momento della diagnosi di ipertensione, è stata osservata la maggiore riduzione del volume cerebrale”, ha spiegato il dottor Shang, ricercatore presso l'ospedale popolare provinciale di Guangdong a Guangzhou, in Cina. "I nostri risultati indicano che sia la prima che la mezza età sono periodi critici per la prevenzione della demenza o dei danni cerebrali attraverso la prevenzione e il trattamento dell'ipertensione", ha aggiunto. Ipertensione tra 35 e 44 anni: rischio demenza sale al 61%Analisi dei dati sull'ipertensione. I ricercatori hanno utilizzato i dati disponibili pubblicamente da UK Biobank , un database che contiene cartelle cliniche anonime di circa mezzo milione di persone nel Regno Unito. Hanno incluso 11.399 individui con diagnosi di ipertensione prima di ricevere una risonanza magnetica cerebrale tra il 2014 e il 2019. Tutti i partecipanti sono entrati nella biobanca tra il 2006 e il 2010. I ricercatori hanno diviso i partecipanti in cinque gruppi in base all'età in cui hanno ricevuto una diagnosi di ipertensione:sotto i 35 anni35–4445–5455–64sopra i 65I ricercatori hanno quindi abbinato ogni individuo con ipertensione a un individuo di controllo che aveva subito anche una risonanza magnetica ma non aveva ipertensione. Il team ha abbinato i controlli per fattori quali età, sesso, etnia, reddito, istruzione, colesterolo e indice di massa corporea.Confrontando la risonanza magnetica di individui con e senza demenza, i ricercatori hanno scoperto che quelli con diagnosi di ipertensione di età compresa tra 35 e 54 anni avevano volumi cerebrali più piccoli rispetto a quelli senza ipertensione. Hanno anche scoperto che quelli con diagnosi di ipertensione prima dei 35 anni avevano le maggiori riduzioni del volume del cervello, e questa differenza è rimasta significativa anche se questi individui in seguito hanno normalizzato la loro pressione sanguigna. Analisi dei dati sulla demenza Successivamente, per indagare sulla demenza, i ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di 124.053 individui con HBP al basale insieme a individui abbinati che non avevano HBP. In un follow-up medio di 11,9 anni, 4.626 persone hanno sviluppato una demenza di qualche tipo. I ricercatori hanno dimostrato che gli individui con diagnosi di ipertensione di età compresa tra 35 e 44 anni avevano un rischio maggiore del 61% di sviluppare demenza rispetto a quelli senza ipertensione. In particolare, il rischio di demenza vascolare - una forma comune di demenza dovuta a un flusso sanguigno alterato al cervello - era generalmente più alto quando i primi individui ricevevano una diagnosi di HBP. Quelli diagnosticati prima dei 35 anni avevano un rischio maggiore dell'80%, mentre quelli diagnosticati tra i 45 ei 54 anni avevano un rischio maggiore del 45%. E quelli di età pari o superiore a 65 anni avevano solo un rischio maggiore del 2%. Quelli diagnosticati prima dei 35 anni avevano un rischio maggiore dell'80%, mentre quelli diagnosticati tra i 45 ei 54 anni avevano un rischio maggiore del 45%. E quelli di età pari o superiore a 65 anni avevano solo un rischio maggiore del 2%.Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che non esisteva alcuna relazione tra l'ipertensione diagnosticata a qualsiasi età e il rischio di malattia di Alzheimer. “Tali alterazioni nei vasi cerebrali predispongono il cervello a diverse patologie, come danni alla sostanza bianca, perdita di volume cerebrale, deposizione di proteine ​​​​patologiche e ictus. È stato dimostrato che tutte queste patologie influenzano negativamente la funzione cognitiva e aumentano il rischio di demenza", ha continuato il dott. Mahinrad. MNT ha anche parlato con Keenan Walker, Ph.D. , dal Laboratorio di Neuroscienze Comportamentali presso il National Institute on Aging, che non è stato coinvolto nello studio. Egli ha detto: "L'ipertensione cronica, soprattutto se non trattata, può causare danni ai piccoli vasi, che trasportano il sangue al cervello, rendendoli meno efficienti e reattivi ai cambiamenti sistemici della pressione sanguigna". “In questo modo, l'ipertensione può portare a cambiamenti nel flusso sanguigno cerebrale, limitando la capacità del cervello di fornire l'ossigeno ei nutrienti necessari. L'età in cui inizia l'ipertensione e la durata dell'ipertensione sembrano avere importanza. Coloro che hanno l'ipertensione che iniziano prima nella vita avranno probabilmente molta più esposizione agli effetti negativi dell'HBP sugli organi terminali, come il cervello. Ha aggiunto. I ricercatori concludono che i loro risultati evidenziano l'importanza dell'età durante una diagnosi di ipertensione nel legame tra ipertensione, volume cerebrale e demenza. Dicono che gli scienziati dovrebbero concentrarsi maggiormente sulla gestione della pressione sanguigna tra i giovani adulti, dati gli alti livelli di inconsapevolezza e i tassi di trattamento più bassi in questa fascia di età.Ipertensione tra 35 e 44 anni: rischio demenza sale al 61%LimitazioniI ricercatori spiegano che il loro studio non può dimostrare una relazione causale a causa del suo design osservazionale. Dicono anche che la demenza precoce può iniziare decenni prima della diagnosi e, quindi, prima di una diagnosi di ipertensione. Con questo in mente, gli scienziati devono condurre ulteriori ricerche per confermare la relazione tra la demenza e l'età della diagnosi di ipertensione. Un altro problema è che determinare quando gli operatori sanitari hanno diagnosticato l'ipertensione si basa sulla memoria del partecipante. Come ha spiegato il dottor Walker: “Questo è soggetto a imprecisioni e una parte dei partecipanti potrebbe soffrire di ipertensione non diagnosticata da tempo. Un'altra limitazione è l'incapacità di differenziare la demenza di Alzheimer dalla demenza vascolare con un alto grado di accuratezza. I biomarcatori sarebbero stati utili per questo scopo", ha aggiunto. Il Dr. Mahinrad ha spiegato un'altra limitazione: “L'effetto del trattamento antipertensivo sui risultati non è stato riportato. Questo è importante perché è noto che i farmaci antipertensivi influenzano le misure neurocognitive e il loro impatto sul volume del cervello nel contesto dello studio è sconosciuto. Il dott. Mahinrad ha anche spiegato che "la generalizzabilità di questi risultati ad altre popolazioni con origini etniche diverse rimane sconosciuta". Ipertensione tra 35 e 44 anni: rischio demenza sale al 61%Punti di forza e futuro"Questo studio ha diversi punti di forza: uno studio basato sulla popolazione di un gran numero di individui - circa 20.000 partecipanti - nel Regno Unito, [l'] inclusione di maschi e femmine, analisi statistiche rigorose per ridurre al minimo le fonti di parzialità e l'uso completo di dati MRI quantitativi automatizzati”, ha affermato il dott. Mahinrad. Il Dr. Shang ha aggiunto: "Sono necessari futuri studi longitudinali con una durata di follow-up più lunga per esaminare se l'ipertensione diagnosticata in giovane età fosse associata a un rischio relativo eccessivo maggiore di demenza per due o più decenni".

