Cucina

Risotto alla zucca, ricetta d'autunno buonissima

Il risotto alla zucca è un piatto tipico d’autunno. Il risotto alla zucca è un tipico piatto della tradizione contadina, facile da preparare e gustoso da mangiare. Cosa c’è di così speciale in un risotto alla zucca, cosa lo rende irresistibile? La sua semplicità, ci verrebbe da rispondere; una semplicità che racchiude saggezza, cura, gesti immutabili, necessari, privi di frivolezze pompose: la tostatura del riso, che ne impermeabilizza i chicchi e regala loro una straordinaria tenuta di cottura. La cottura seguita passo passo, un mestolo di brodo per volta, perché un riso lesso è diverso da un risotto. La mantecatura, quel momento in cui l’amido trasforma i rimasugli di brodo in una cremina che poi il burro rende lucida e fondente. Tanti piccoli gesti d’altri tempi, che rendono questo piatto una delizia capace di conquistare tanto i palati più raffinati quanto gli amanti dei sapori semplici e genuini. Un piatto perfetto per tutte le occasioni, dalla cena per due alla festa di Halloween, ottimo da arricchire anche con speck, gorgonzola o salsiccia.Risotto alla zucca: ingredienti per una ricetta gustosa. 200 grammi di zucca della varietà preferita; 30 grammi di cipolla circa; olio q.b; 100 grammi di panna da cucina; 50 grammi di latte; 100 grammi circa di formaggio grattugiato; 200 grammi di caffè in polvere; 5 grammi di zucchero; 100 grammi di riso; brodo vegetale q.b; burro q.b; sale q.b. Per cremosissimi risotti alla zucca gourmet basta aggiungere quest’ingrediente che tutti hanno in dispensa. Il primo passaggio fondamentale è la cottura della varietà di zucca scelta. È possibile cuocerla in modi diversi, ma per questa ricetta è preferibile prima una cottura a vapore con la buccia. Poi, effettuare una leggera rosolatura su griglia, prima di eliminare la buccia e recuperare la polpa. Occorrerà, quindi, frullare la polpa di zucca con i 30 grammi di cipolla stufata in padella e un po’ di olio d’oliva. Il secondo passaggio è la salsa di formaggio, per cui bisognerà scaldare la panna e il latte e portarli a sfiorare il bollore. Poi aggiungere 80 grammi di formaggio grattugiato e frullare il tutto. Come dare una nota di sapore speciale. Il segreto a cui ci riferiamo è una salsa al caffè dal gusto intensissimo. Bisognerà fare sobbollire appena il caffè con lo zucchero e attendere che il liquido diventi una riduzione abbastanza densa e scura.Tostare il riso con un po’ d’olio e poi sfumare man mano con il brodo vegetale, preparato precedentemente, per circa 10 minuti. Unire, quindi, la crema di zucca e dopo 6 o 7 minuti anche un po’ di burro e il formaggio grattugiato rimasto. Mantecare il risotto e condire con sale e crema di formaggio. Impiattare il risotto alla zucca e decorare con un po’ di salsa al caffè per conferire al piatto un gradevole contrasto al palato.

