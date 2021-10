Cronaca

Incendio in una casa a Scoglitti FOTO Incendio in una casa a Scoglitti FOTO

Galllery

Vittoria - Incendio in una casa a Scoglitti. Nel tardo pomeriggio di ieri la squadra del distaccamento di Vittoria e una squadra della sede centrale sono intervenute a Scoglitti per un incendio abitazione di due piani fuori terrain via Pescara. Presumibilmente a causa di una sovratensione, si è determinato l’innesco di un incendio nel locale garage dove vi era una autovettura un motorino ed alcune bombole di G.P.L. Personale Vigilfuoco immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare il peggio riuscendo anche a portare le bombole di G.P.L. all’esterno. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state ultimate in tarda serata. Sul posto personale della Polizia Municipale di Vitoria.Nella Mattinata di oggi è stato esperito un sopralluogo alla presenza di personale tecnico del Comune di Vitoria, evidenziando che l’immobile allo stato è da ritenere inagibile.

Vittoria - Incendio in una casa a Scoglitti. Nel tardo pomeriggio di ieri la squadra del distaccamento di Vittoria e una squadra della sede centrale sono intervenute a Scoglitti per un incendio abitazione di due piani fuori terrain via Pescara. Presumibilmente a causa di una sovratensione, si è determinato l’innesco di un incendio nel locale garage dove vi era una autovettura un motorino ed alcune bombole di G.P.L. Personale Vigilfuoco immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare il peggio riuscendo anche a portare le bombole di G.P.L. all’esterno. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state ultimate in tarda serata. Sul posto personale della Polizia Municipale di Vitoria. Nella Mattinata di oggi è stato esperito un sopralluogo alla presenza di personale tecnico del Comune di Vitoria, evidenziando che l’immobile allo stato è da ritenere inagibile.