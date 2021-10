Covid Sicilia, 6 ottobre: 285 nuovi positivi e 6 morti

Sicilia

Ragusa - Sono 285 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 15.697 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende di poco al 1,8% ieri era al 1,9%. L'isola scende al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 449 c'è la Lombardia al secondo il Veneto con 416 casi. Gli attuali positivi sono 12.372 con una diminuzione di 996 casi. I guariti sono 1.275 mentre si registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi a 6.868. Sul fronte ospedaliero sono adesso 438 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 49, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 23 casi, Catania 46, Messina 33, Siracusa 63, Ragusa 23, Trapani 34, Caltanissetta 19, Agrigento 10, Enna 34.

