Rimedi naturali

5 ricette di centrifugati per la dieta

Quando si comincia la dieta dei centrifugati spesso si cercano ricette di centrifugati facili da preparare. Ecco 5 ricette di centrifugati ideali per la dietaCentrifugato del mattino: 2 tazze di lattuga romana, 2 tazze di spinaci, un quarto di tazza di prezzemolo, un pezzo di zenzero fresco e un cetriolo. Questo centrifugato è ricco di vitamina C, ferro e calcio. Lo zenzero migliora la digestione e la circolazione.Centrifugato del buonumore: 5 tazze di lattuga romana, 2 tazze di melone, 1 lime, mezza tazza di ananas. Un centrifugato colorato e gustoso: ananas e melone proteggono la pellee rafforzano il sistema immunitario, il melone è antiossidante e ricco di betacarotene che si trasforma in vitamina A, l’ananas contiene inoltre bromelina, un enzima che facilita la digestione.Centrifugato energizzante: 5 tazze di lattuga romana, 2 pesche, 1 cetriolo, 1 limone, un pezzo di zenzero fresco. Un centrifugato dolce grazie alla pesca ma dal leggero effetto eccitante grazie a limone e zenzero. Le pesche contengono vitamine E, C e K più potassio e magnesio, i cetrioli sono ricchi di acqua e di vitamine A, B e C. Centrifugato antigonfiore: 5 tazze di lattuga romana, 2 cetrioli, 2 gambi di sedano, un quarto di tazza di finocchio, 1 limone, un pezzo di zenzero fresco. Un succo idratante e ricco di ingredienti che sgonfieranno l’organismo. Inoltre, limone e zenzero aiutano la digestione. Frullato tropicale alla curcuma: 1 tazza di acqua di cocco, un pezzo di curcuma fresca, 1 mango sbucciato, mezza tazza di ananas, un quarto di polpa di cocco verde, 1 banana, mezza tazza di ghiaccio. La frutta rende il frullato dolce, mentre il cocco contiene acido laurico e caprilico, antibatterici.

