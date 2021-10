Attualità

Vittoria, altri 2 morti non vaccinati in 24 ore Vittoria, altri 2 morti non vaccinati in 24 ore

Vittoria - Altri due morti per Covid a Vittoria. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini non vaccinati, uno di 62 anni morto a casa e uno di 55 anni morto al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Salgono così a 3 i decessi per coronavirus a Vittoria in sole 48 ore. Ieri un 53enne non vaccinato è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. In totale i morti in provincia di Ragusa dall'inizio della pandemia Covid, secondo i dati del bollettino dell’Asp ragusana, sono 376.

Vittoria - Altri due morti per Covid a Vittoria. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini non vaccinati, uno di 62 anni morto a casa e uno di 55 anni morto al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Salgono così a 3 i decessi per coronavirus a Vittoria in sole 48 ore. Ieri un 53enne non vaccinato è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. In totale i morti in provincia di Ragusa dall'inizio della pandemia Covid, secondo i dati del bollettino dell’Asp ragusana, sono 376.