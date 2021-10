Maltempo Catania: domani scuole e parchi chiuse

Sicilia

"Domani scuole chiuse a Catania per consentire verifiche a scuole ed edifici cittadini. Dopo il terribile, e imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi ho deciso, d'intesa con il prefetto, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città, dei parchi comunali e del cimitero, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva".Lo scrive il sindaco Salvo Pogliese su Facebook. "Con la direzione Manutenzioni e la Protezione civile - aggiunge siamo già al lavoro, ma lo scenario in tutti i quartieri è molto pesante. La pioggia e il vento violentissimo hanno scoperchiato tetti, causato la caduta di alberi, divelto pali dell'illuminazione procurando ingenti danni. Vi invito alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti, anche per la giornata di domani, per consentire alle squadre di emergenza di lavorare al ripristino rapido delle condizioni di sicurezza. Appena pronta, l'ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del Comune e gli organi di stampa. Viene anticipata - spiega il sindaco Pogliese - sulla mia pagina per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare"..

