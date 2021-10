Dieta disintossicante di ottobre, la regola degli 8 bicchieri di acqua al giorno e menÃ¹

Salute e benessere

La dieta disintossicante di ottobre è semplice basta seguire la regola degli 8 bicchieri di acqua al giorno ed il menù che elenchiamo di seguito. Prima di vedere il menù della dieta disintossicante di ottobre vediamo quali sono le altre regole da seguire ogni giorno oltre a quella degli 8 bicchieri di acqua al die. Le regole della dieta disintossicante di ottobre: come prima regola bisogna eliminare dalla dieta alcol, caffeina, latticini, grano, carne rossa, cibi elaborati, cibi spazzatura, zucchero. Mangiate frutta e verdura fresca, preparando zuppe, insalate, succhi. Per la disintossicazione sono utili barbabietola, broccoli e sedano. Meglio se bio. Usate poco sale e tante spezie naturali. Dieta disintossicante di ottobre, 8 bicchieri di acqua al giorno e menù: colazione: due cucchiai di sciroppo d’acero mescolato con due cucchiai di succo di limone, mezzo pizzico di pepe di Cayenna e acqua calda. Una bevanda perfetta per disintossicarsi sin dal mattino. Spuntino di metà mattina: semi di noci o di girasole, ricchi di aminoacidi utili per disintossicarsi. Anche il tè verde è utile, perché è ricco di antiossidanti. O tè all’ortica o al finocchio. Pranzo: consumate una porzione di proteine, scegliendo tra pesce, uova e pollo, ma anche soia e legumi. La cottura è importante: alla griglia o stufati, ma anche al vapore. Aggiungete verdure cotte in maniera light. Merenda: come lo spuntino di metà mattina. Cena: come il pranzo. E ricordatevi di bere otto bicchieri di acqua non gassata al giorno. Così da aiutare i reni a lavorare. Se non riuscite, provate ad aromatizzarla con il limone.