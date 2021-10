Italia

Vittorio Brumotti aggredito a San Severo, trauma facciale: 30 giorni prognosi VIDEO

Foggia - "Solidarietà all’amico Vittorio Brumotti aggredito e pestato (trauma facciale e prognosi di 30 giorni) a Foggia. Non mollare Vittorio, siamo con te". E' quanto scrive Matteo Salvini in un post corredato di video e pubblicato su facebook. Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti a San Bernardino di San Severo a Foggia mentre documentavano lo spaccio di droga. "Continueremo a girare l'Italia denunciando il degrado. Facciamolo per i bambini", le parole dell'inviato di Striscia la notizia. Vittorio Brumotti è stato infatti accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo a Foggia da un nutrito gruppo di spacciatori. Brumotti si trovava nella località pugliese insieme alla sua troupe, da alcuni giorni ormai, per documentare il consueto spaccio di droga che avviene quotidianamente e alla luce del sole in un quartiere ad alta densità criminale.Brumotti è stato prima minacciato, poi inseguito e infine aggredito e pestato. L'inviato del tg satirico è stato colpito in pieno volto da un pugno che gli ha causato un trauma facciale con una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono poi intervenute le forze dell’ordine per sedare questa assurda e feroce aggressione che ha causato altri feriti oltre a Brumotti dato che anche alcuni suoi collaboratori e almeno due degli agenti intervenuti sono rimasti contusi.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa