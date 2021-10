Cronaca

Fulmine sul tetto di una abitazione a Vittoria: scoppia incendio FOTO Fulmine sul tetto di una abitazione a Vittoria: scoppia incendio FOTO

Vittoria – Un fulmine si è abbattuto oggi pomeriggio, intorno alle ore 18,30 sul terrazzo di un’abitazione in via Mario Rapisardi nel quartiere Forcone a Vittoria. In pochi istanti è divampato un incendio ed hanno preso fuoco alcuni elettrodomestici. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei vigili del Fuoco di Vittoria e una squadra dei volontari di Santa Croce Camerina coadiuvati dal supporto di un’autobotte e una scala arrivate dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa. L’intero edificio è stato evacuato. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone, tutti sono riusciti ad abbandonare in tempo la casa. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto.

