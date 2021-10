Attualità

Vittoria, 53enne morto per Covid: non era vaccinato

Vittoria- Un 53enne di Vittoria è mporto per Covid. Il 53enne vittoriese non era vaccinato ed è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I decessi salgono ancora in provincia di Ragusa e arrivano a 363. Dai dati del bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi, 5 ottobre, si evince che sono in calo i positivi al coronavirus. In totale i positivi al Covid sono 487 di cui 444 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati, 12 nella Rsa dell'ospedale Maria paternò Arezzo di ragusa e 7 in Foresteria.

