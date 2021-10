Attualità

Questura Ragusa celebra anniversario morte di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta

La Questura di Ragusa celebra il secondo anniversario della morte di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due Agenti uccisi barbaramente a Trieste. Nel secondo anniversario della morte di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due Agenti uccisi 2 anni fa all'interno della Questura di Trieste durante il servizio, il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha voluto dedicare loro un momento di preghiera e di raccoglimento con una breve celebrazione commemorativa. La cerimonia si è svolta stamane presso l’atrio della Questura di Ragusa dove nel 2019 è stata collocata l’opera scultorea intitolata “Figli delle stelle”, realizzata dall’artista Alfio Nicolosi e donata alla Questura di Ragusa in segno di gratitudine e riconoscenza per l’operato di tutte le donne e uomini della Polizia di Stato e dedicata in particolare ai due Agenti uccisi. Il breve momento rievocativo è stato celebrato nel pieno rispetto delle misure di contenimento per la gestione dell’epidemia da COVID- 19, alla presenza di alcuni dipendenti, dei Segretari provinciali delle organizzazioni sindacali e di una ristretta rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Ad officiare il momento di preghiera è stato il Cappellano della Polizia di Stato, Padre Giuseppe Ramondazzo, che ha voluto ricordare il sacrificio dei due agenti uccisi durante lo svolgimento del proprio servizio e di quanti hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere. Il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha sottolineato il vivo ricordo dei due Agenti che hanno donato la loro vita per portare avanti la mission della Polizia di Stato, con l’obiettivo di garantire i valori della giustizia, del libero godimento dei diritti dei cittadini e della tutela della legalità, senza dimenticare le donne e gli uomini che con il loro servizio quotidianamente garantiscono e tutelano la sicurezza pubblica.Al termine della cerimonia ai piedi della stele dedicata ai due poliziotti il Questore ha voluto deporre un omaggio floreale.

