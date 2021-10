Maltempo, mezza Isola sott'acqua: la situazione a Ragusa VIDEO

Attualità

Ragusa - L'ondata di maltempo è arrivata in Sicilia e a Ragusa. In queste ore mezza isola è sott'acqua. Il maltempo annunciato ieri dalla Protezione Civile con allerta gialla e arancione si sta abbattendo in molte zone del territorio siciliano. A Ragusa intorno alle ore 15 il cielo è diventato nero e in pochi istanti un forte vento si è abbattuto in tutto il territorio ragusano. In alcuni Comuni come Comiso e Vittoria una tromba d'aria ha creato ingenti danni alle serre e non solo. Il sito della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani ancora maltempo: piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

