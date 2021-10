Il maltempo in Sicilia non Ã¨ finito, domani ancora allerta meteo anche a Ragusa

Attualità

Ragusa – Il maltempo in Sicilia e a Ragusa non è finito. Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia anche per domani 6 ottobre un’allerta meteo gialla. Sul sito Istituzionale della protezione Civile si legge: persistono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Intanto oggi, 5 ottobre, in tutta la Sicilia i forti temporali e diverse trombe d’aria hanno provocato danni da Catania a Palermo e da Ragusa a Siracusa. In queste ore si comincia a fare la conta dei danni.Nel territorio ragusano ingenti i danni alle serre tra Vittoria, Comiso e Scoglitti.

