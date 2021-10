Tecnologie

WhatsApp web non funziona: down anche Facebook e Instagram WhatsApp web non funziona: down anche Facebook e Instagram

WhatsApp web non funziona, down anche Facebook e Instagram. Stop all'app di messaggistica e decolla l'hashtag #WhatsAppdown su Twitter mentre anche i due social si inceppano. Il sito downdetector segnala un'impennata di segnalazioni di disservizi e problemi da parte degli utenti per quanto riguarda WhatsApp e a seguire Instagram e Facebook.

WhatsApp web non funziona, down anche Facebook e Instagram. Stop all'app di messaggistica e decolla l'hashtag #WhatsAppdown su Twitter mentre anche i due social si inceppano. Il sito downdetector segnala un'impennata di segnalazioni di disservizi e problemi da parte degli utenti per quanto riguarda WhatsApp e a seguire Instagram e Facebook.