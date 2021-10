Dieta militare, il metodo dimagrante dei marines: menÃ¹

Salute e benessere

La Dieta militare è un metodo dimagrante noto da tempo sul web. La dieta militare si basa su alcune regole seguite dai marines che si basano su una alimentazione semplice, vediamo quale in un menù. Per i primi tre giorni nella dieta militare c’è bisogno di assumere un basso contenuto calorico mangiando soltanto a colazione, pranzo e cena. Non sono previsti altri intermezzi e la quantità calorica massima da assumere si attesta sulle 1200 chilocalorie. Uno standard molto al di sotto di quello del quale un adulto avrebbe bisogno. Ma proprio per questo fanno seguito 4 giorni di riposo, nel corso dei quali bisogna però continuare ad alimentarsi in maniera sana. Per i famigerati primi 3 giorni c’è un menu fisso alquanto limitato. Negli altri 4 le restrizioni sono minori.Dieta militare, il medoto dimagrante dei marines: menù. Lunedì: questo è il programma per il giorno 1. Esso ammonta a circa 1.400 calorie. Colazione: una fetta di pane tostato con 2 cucchiai di burro di arachidi.Mezzo pompelmo. Una tazza di caffè o tè. Pranzo: Una fetta di pane tostato. 75 grammi di tonno. Una tazza di caffè o tè. Cena: 85 grammi di carne con fagiolini verdi, una piccola mela. Mezza banana. Una tazza di gelato alla vaniglia. Martedì: questi sono i pasti per il giorno 2, pari a circa 1.200 calorie. Colazione: Boiling breakfast eggs in a steaming pot of water. Una fetta di pane tostato. Un uovo sodo. Mezza banana. Una tazza di caffè o tè. Pranzo: un uovo sodo. 150 grammi di ricotta.5 crackers. una tazza di caffè o tè. Cena: Due hot dog, 60 grammi di carote e 50 grammi di broccoli. Mezza banana. Mezza tazza di gelato alla vaniglia. Mercoledì: ecco il piano per il giorno 3, che ammonta a circa 1.100 calorie. Colazione: Una fetta di formaggio cheddar. 5 crackers. Una piccola mela. Una tazza di caffè o tè. Pranzo: Una fetta di pane tostato.Un uovo, cotto come più vi piace. Una tazza di caffè o tè. Cena: 75 grammi di tonno. Mezza banana. 1 tazza di gelato alla vaniglia. Sentitevi liberi di bere tanto caffè o tè come si vuole, a patto che non si aggiunga alcuna caloria da zucchero o crema.Bere molta acqua.Gli altri 4 giorni: sono ammessi spuntini e non sono previste restrizioni, anche se il consiglio degli esperti è quello di continuare a tenere un rigore non dissimile dai 3 giorni impegnativi. Cerchiamo di non spingerci oltre le 1500 kcal.

