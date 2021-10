Dieta express per perdere 4 kg in 1 settimana: menÃ¹ completo

Salute e benessere

Dieta express per perdere 4 kg in 1 settimana: menù completo Dieta express per perdere 4 kg in 1 settimana: menù completo

La Dieta Express è la dieta ideale per perdere 4 kg in una settimana. La dieta express è la dieta ideale per chi ha poco tempo e vuole assottigliare i fianchi e bruciare i grassi accumulati su pancia e glutei. La dieta express è una dieta che aiuta a dimagrire velocemente in quanto agisce sul metabolismo poichè si basa su un'alimentazione ricca di fibre e proteine, il tutto senza patire la fame che a volte può manifestarsi in maniera aggressiva, specialmente quando siamo agli inizi di un regime alimentare da dover seguire. La Dieta Express serve per bruciare i grassi, e come suggerisce il nome, è 'express', istantanea. Non va seguita per troppo a lungo, quindi meglio non spingersi oltre le due settimane.Dieta express per perdere 4 kg in 1 settimana: cosa fare e cosa non fare per dimagrire velocementeLa dieta express si basa su un metodo che aiuta a bruciare i grassi molto velocemente, ma è consigliato abbinare anche una corretta attività fisica, un pò più intensa di una tranquilla passeggiata quotidiana. Quindi nuoto, corsa o spinning per 3 volte a settimana circa. Ovviamente non vanno consumati cibi grassi, ricchi di zucchero, bevande alcoliche o gassate e simili. Bene invece fa bere almeno 2 litri di acqua al giorno e consumare frutta quale pompelmo, banane, frutti di bosco, mele, avocado…verdure fresche di stagione, sia cotte che crude, patate, cereali, pasta e pane integrali, latte e formaggi non grassi o poco grassi e yogurt greco. Si anche a carne magra, pesce fresco, uova ed a poco olio extravergine d'oliva come condimento, oltre al limone. La Dieta Express non va seguita da persone affette da patologie importanti e da donne incinta. È obbligatorio non saltare mai un pasto e non consumarli a più di 4-5 ore di distanza gli uni dagli altri.

Il Menù della Dieta Express

Ma ora con carta alla mano entriamo nel vivo della Dieta Express e vediamo cosa è previsto nel menù di questo regime.

Colazione: (come detto la colazione sarà uguale per tutti i giorni della settimana) 1 vasetto di yogurt magro e 40 g di cereali integrali (o in alternativa ai cereali 4 fette biscottate integali); thé o caffè senza zucchero.

Spuntino: (anche questo si ripete nello stesso modo per tutta la settimana) un frutto

E ora vediamo il menù settimanale:

Lunedì

Pranzo: Passato di verdure condito con un cucchiaino di olio.

Cena: Petto di pollo alla griglia (250 gr), 80 g di insalata verde.

Martedì

Pranzo: Insalata di pomodorini, cetrioli e finocchi.

Cena: Salmone al vapore (250 gr), 80 g di insalata verde. Mercoledì

Pranzo: Zuppa di legumi (70 gr di legumi secchi oppure 200 lessi).

Cena: 200 gr di calamari alla griglia, 200 g di spinaci bolliti.

Giovedì

Pranzo: Passato di verdure con lenticchie (70 gr secche oppure 200 gr lesse).

Cena: Bistecca cotta ai ferri (250 gr), 80 gr insalata verde.

Venerdì

Pranzo: Riso basmati con zucchine (60 gr. di riso).

Cena: Merluzzo al pomodoro (250 gr), 80 gr insalata verde.

Sabato

Pranzo: Passato di verdure con fagioli (70 gr secchi o 200 gr precotti).

Cena: Hamburger di vitello o tacchino o pollo (200 gr), 80 gr insalata verde.

Domenica

Pranzo: Passato di verdure, pollo sgrassato (200 gr).

Cena: Sogliola o merluzzo al vapore (200 gr), 80 gr insalata con pomodorini e finocchio.

Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare sempre il medico di famiglia prima di cominciare qualsiasi dieta.