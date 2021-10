Cronaca

Incidente sulla Modica Scicli: coppia sciclitana in ospedale

Modica - E' stata ricostruita la dinamica esatta dell'incidente stradale avvenuto stamattina sulla Modica Scicli. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9,30 in Via Sorda Scicli nei pressi di Contrada Pirato Cava Maria. Un'auto, una Mitsubishi Colt con a bordo una coppia sciclitana, è cappottata dopo un tamponamento avvenuto con un'altra auto, una Yunday condotta da un ragusano, quest'ultimo rimasto illeso. La coppia sciclitana, lui 87enne e la moglie 72enne che viaggiava a bordo della Mitsubishi, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Ancora non si conoscono le prognosi. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Modica.Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia di Stato e l’ambulanza del 118. La trafficatissima arteria è rimasta chiusa in direzione Scicli

