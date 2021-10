Droga in un garage a Scicli: 4 arresti

Cronaca

Scicli - Detenevano droga in un garage a Scicli, arrestate quatro persone. Il contrasto ai fenomeni delinquenziali legati alle sostanze stupefacenti continua a rappresentare una priorità per i Carabinieri della Compagnia di Modica, spinti anche dalla convinzione di far comprendere a tanti ragazzi l’importanza di vivere liberi dalla droga. All’interno di questa cornice prosegue il lavoro dei militari, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nella notte di ieri i Carabinieri della dipendente Tenenza di Scicli, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, al termine di lunghe ed intense attività d’indagine, condotte nello specifico con servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno fatto irruzione in un garage, nel centro cittadino di Scicli, traendo in arresto 4 persone: G.F. 24enne di Scicli, P.C. 29enne di Scicli, B.O. 25enne di origine tunisina, S.R. 18enne di origine ucraina, tutti incensurati.Gli stessi venivano sorpresi nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio proprio mentre procedevano a suddividere la sostanza e predisporre le dosi per la vendita. I militari, a conclusione delle attività di perquisizione personale e locale, rinvenivano 5 panetti da 100gr ciascuno di sostanza stupefacente del tipo hashish, una bilancia di precisione nonché materiale per il taglio e confezionamento della suddetta sostanza. Quanto rinvenuto è stato opportunamente sequestrato e, la sostanza stupefacente, previa campionatura, inviata al laboratorio di analisi dell’Asp di Ragusa per gli accertamenti di rito. I soggetti venivano pertanto dichiarati in stato di arresto nella flagranza del reato in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di rito, ristretti in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G..

