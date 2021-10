Ragusa, una via intitolata a Giuseppe Minardo

Attualità

Ragusa - Una via della città sarà intitolata a Giuseppe Minardo - pittore. Mercoledì 6 ottobre, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia di intitolazione dell’ex via n.505, ubicata tra via Calipari e via Impastato ( parallela a viale delle Americhe dietro Bar Malandrino) a Giuseppe Minardo – pittore. L’Amministrazione comunale infatti, con proprio provvedimento di G.M. adottato lo scorso maggio, ha deciso di onorare la memoria dell’illustre concittadino accogliendo la richiesta presentata dalle figlie Anna, Caterina, Stefania e Olga di intitolare una via cittadina al proprio padre Giuseppe, Minardo pittore, nato a Ragusa il 23 dicembre 1916 vissuto a Roma negli anni della guerra e del dopoguerra, città in cui si è spento nel lontano 1982. “L’amore per l’arte e per la sua Sicilia – scrivono le figlie - si scorge in ogni pennellata ed in ogni tratto si riconosce la luce e il colore della sua indimenticata terra”. La levatura artistica di Giuseppe Minardo è stata riconosciuta dalla critica e testimoniata dagli innumerevoli testi sulla pittura, a firma di scrittori e giornalisti del calibro di Ugo Moretti, Elio Mercuri, Sebastiano Carta, Giuliano Campolonghi, Luigi De Pascalis e da galleristi come Benito Corradini ed Aldo Incitti.

