Attualità

Ragusa, targa intitolata a Pamela Canzonieri sfregiata: sarà ripristinata Ragusa, targa intitolata a Pamela Canzonieri sfregiata: sarà ripristinata

L’Amministrazione comunale ripristinerà la targa sfregiata intitolata a Pamela Canzonieri – vittima di femminicidio. La targa intitolata a Pamela Canzonieri – vittima di femminicidio con la quale è stato intitolato nel 2017 uno dei viali del “Giardino Ibleo“, è stata imbrattata ad opera di ignoti. Uno dei tanti simboli presenti nella nostra città contro le violenze subite dalle donne, è stato sfregiato. Ferma condanna per l’inqualificabile gesto è stata espressa dal sindaco Peppe Cassì che dichiara:“Uccisa per la follia prepotente e possessiva di un uomo, strangolata perché non avrebbe voluto baciare il suo assassino. Eppure qualcuno ha deciso di sfregiare la memoria della nostra Pamela Canzonieri, ragusana scomparsa in Brasile 5 anni fa, imbrattando sulla sua targa proprio quella parola: “femminicidio”. Le indagini sono in corso e la targa sarà prontamente ripristinata.Come comunità ci stringiamo di nuovo e sempre attorno alla famiglia di Pamela".

L’Amministrazione comunale ripristinerà la targa sfregiata intitolata a Pamela Canzonieri – vittima di femminicidio. La targa intitolata a Pamela Canzonieri – vittima di femminicidio con la quale è stato intitolato nel 2017 uno dei viali del “Giardino Ibleo“, è stata imbrattata ad opera di ignoti. Uno dei tanti simboli presenti nella nostra città contro le violenze subite dalle donne, è stato sfregiato. Ferma condanna per l’inqualificabile gesto è stata espressa dal sindaco Peppe Cassì che dichiara:“Uccisa per la follia prepotente e possessiva di un uomo, strangolata perché non avrebbe voluto baciare il suo assassino. Eppure qualcuno ha deciso di sfregiare la memoria della nostra Pamela Canzonieri, ragusana scomparsa in Brasile 5 anni fa, imbrattando sulla sua targa proprio quella parola: “femminicidio”. Le indagini sono in corso e la targa sarà prontamente ripristinata. Come comunità ci stringiamo di nuovo e sempre attorno alla famiglia di Pamela".