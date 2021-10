Ortomercato di Vittoria: 4 milioni dalla Regione Siciliana

Economia

Quattro milioni per l’Ortomercato di Vittoria dalla Regione Siciliana. Zarba: “Finanziamento per il MOV, un grande risultato”. L’Associazione Concessionari dell’Ortomercato di Vittoria esprime il proprio compiacimento per il finanziamento della Regione Siciliana comunicato ieri mattina dal Governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Quattro milioni di euro per interventi attesi da tempo. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Zarba: “Non posso che ritenermi soddisfatto per questo primo importante risultato raggiunto dal nuovo Ente Gestore e sul quale il Governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si è di fatto impegnato, mostrando attenzione e visione su una struttura strategica come il M.O.V. Si tratta di un finanziamento fondamentale per la Struttura mercatale che attendeva da tempo le dovute attenzioni dalla proprietà. Onestà intellettuale impone di rivolgere al mio predecessore, Gino Puccia, un sentito ringraziamento per aver accompagnato questo iter che Vittoria Mercati aveva avviato facendo propria la disponibilità del Governatore, oggi tramutata in fatti ed atti concreti. Adesso – aggiunge Zarba – seguiremo con attenzione l’iter procedurale che porterà alla progettazione ed ai lavori, consapevoli che si tratta di interventi che daranno lustro alla struttura, ma soprattutto un notevole miglioramento dal punto di vista operativo.Non posso che ringraziare il Presidente della Regione Siciliana per l’attenzione avuta nei confronti di un mercato importante come il nostro salutando altresì positivamente il concretizzarsi di quanto ci eravamo auspicati. Vittoria Mercati – chiosa Zarba – conferma la propria dinamicità rispetto al concetto di valore aggiunto che da un Ente Gestore ci aspettiamo tutti indistintamente”. Altresì soddisfatto il Vice Presidente dell’Associazione Marco Arestia: ”L’ingresso di Italmercati grazie alla nomina del nuovo Ente Gestore Vittoria Mercati, unita a questa importante notizia, non può che trovarci soddisfatti. Consegna a noi tutti operatori uno slancio prospettico rivolto ad un futuro che guardiamo con più fiducia e con una visione al pari dei più importanti mercati italiani. Un passo avanti che ci vedrà presenti durante tutto l’iter, accogliendo di buon grado l’invito alla concertazione che ci è stato rivolto dall’Ente Gestore.Siamo certi di poter dare tanto in termini di idee ed in questi mesi il costante confronto con Vittoria Mercati è la dimostrazione di come, al netto del rispetto di ogni ruolo, il oncetto di squadra a tutto tondo possa fare ancora la differenza”.

